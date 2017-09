Dauntless: Geschlossener Betatest gestartet - 4Players.de

Phoenix Labs hat die geschlossene Betaphase von Dauntless gestartet. In der Closed Beta (PC) wollen die Entwickler weiter Feedback von den Spielern sammeln, um das kooperative Action-Rollenspiel à la Monster Hunter herausfordernder und "spaßiger" zu gestalten."Die Gründer-Alpha war eine Inspiration für alle hier bei Phoenix Labs. Wir haben mit der Community zusammengearbeitet, Feedback ausgewertet und Dauntless jeden Tag verbessert", so Jesse Houston, Co-Founder und Executive Producer, Phoenix Labs. "Dauntless ist ein lebendiges Spiel, das sich während der Closed bis hin zur Open Beta und über den Release hinaus ständig weiterentwickeln und wachsen wird. Der heutige Closed Beta-Launch stellt die Weichen für ein spannendes Abenteuer, das wir gemeinsam mit der Dauntless-Community über Jahre hinweg erleben wollen."Die Entwickler schreiben weiter: "Die Closed Beta wird den 'Live Service' von Dauntless ausbauen und regelmäßig Updates veröffentlichen, um das Gameplay zu verfeinern und zu erweitern. Slayer können sich in der Closed Beta-Phase - und darüber hinaus - auf neue Inhalte freuen, darunter Behemoths, Waffen und Rüstungen, neue Inselgebiete, Story-Erweiterungen und mehr. Spieler, die gerne ihre Reise als Slayer starten möchten, können eines der exklusiven Gründerpakete erwerben, um sofortigen Zugriff zur Closed Beta zu erhalten."Das kooperativ spielbare Action-Rollenspiel erinnert stark an Monster Hunter. Die Spieler übernehmen die Rolle eines Slayers (Elite-Krieger) und kämpfen gegen Behemoths, um das Überleben der Menschheit zu sichern. Nach der Beta-Phase soll Dauntless dann auf Free-to-play umgestellt werden, und zwar noch in diesem Jahr.Letztes aktuelles Video: Closed Beta Trailer