Dauntless: Offener Betatest der Monsterjagd startet heute; Story-Trailer - 4Players.de

Pre-load for the Dauntless Open Beta is now available.

You can download the update by opening your Dauntless patcher or visiting https://t.co/C1oJ0y5M8p — Dauntless (@PlayDauntless) 24. Mai 2018

0.4.0 UPDATE:



🎆 The gates of Ramsgate are opening wide to the general public

👹 Behemoth re-balance based on your feedback

⛓️ Improvements and refinements for weapons

👓 New cosmetics

🐛 RIP many bugs



Full notes: https://t.co/HuSpd6xQxL pic.twitter.com/kLge5uGYcW — Dauntless (@PlayDauntless) 24. Mai 2018

The Dauntless Open Beta starts soon, Slayers.

🌇 May 22ⁿᵈ 10 AM PT - Servers go down

🌃 May 23ʳᵈ - Servers down all day (you: write tasteful fan-fiction)

🌠May 24ᵗʰ 10 AM - 12 PM PT - Servers up (rolling starts) — Dauntless (@PlayDauntless) 22. Mai 2018

Phoenix Labs wird die offene Beta von Dauntless im Laufe des heutigen Tages starten (zwischen 19 Uhr und 21 Uhr). Bis dahin versuchen die Entwickler mit dem veröffentlichten Story-Trailer auf das kooperative Action-Rollenspiel à la Monster Hunter einzustimmen (siehe unten). Der Open-Beta-Client kann bereits runtergeladen werden. Ein Dauntless-Account ist erforderlich.Die Spieler schlüpfen in die Rolle von Slayern, die sich den Monstern namens Behemoths in den Weg stellen. Um ihre Siegeschancen zu verbessern, bringen die Slayer ihre Beute zwischen den Jagdausflügen in die Stadt Ramsgate, wo sie ihr Arsenal ausbauen, verbessern und anpassen können, um besser für die nächste Herausforderung gewappnet zu sein. Nach der Hauptkampagne warten im Evergame-Modus weitere (härtere) Herausforderungen auf die Spieler."Das Story-Intro wird ab Donnerstag, den 24. Mai in der Open Beta zu bewundern sein und die Spieler in die Story und die Welt der Shattered Isles einführen. Nachdem sie ihren eigenen, einzigartigen Slayer kreiert haben, machen sich die Spieler auf in die Wildnis im Grenzgebiet, um einen Behemoth zu töten und damit ihr Training abzuschließen. Aber auf dem Weg verläuft nicht alles nach Plan ..."Letztes aktuelles Video: Intro Cinematic