Dauntless: Monster Hunter lässt grüßen: Offener Betatest gestartet - 4Players.de

Dauntless von Phoenix Labs ist in die Open Beta für PC gestartet. Das kooperativ spielbare Action-Rollenspiel à la Monster Hunter kann unter www.playdauntless.com kostenlos heruntergeladen werden (ein Account ist erforderlich).

Die Spieler schlüpfen in die Rolle von Slayern, die sich den Monstern namens Behemoths in den Weg stellen. Um ihre Siegeschancen zu verbessern, bringen die Slayer ihre Beute zwischen den Jagdausflügen in die Stadt Ramsgate, wo sie ihr Arsenal ausbauen, verbessern und anpassen können, um besser für die nächste Herausforderung gewappnet zu sein. Das Team von Phoenix Labs wird Dauntless ständig weiterentwickeln und Erweiterungen, neue Abenteuer, zusätzliche Behemoths etc. regelmäßig und kostenlos bereitstellen.Nach dem Abschluss der Hauptkampagne können Herausforderungen im "Evergame" angegangen werden: "Von teuflisch schwierigen Behemoths über heroische Schwierigkeitsgrade, bis hin zu einzigartigen Jagd-Modifikatoren, die Slayer dazu zwingen, ihre Jagdtaktiken anzupassen. Das Evergame bietet eine Vielzahl an Herausforderungen, für deren Bewältigung mächtige Belohnungen winken, darunter auch exotische Ausrüstungsgegenstände.""Die Open Beta ist ein aufregender nächster Schritt für uns, aber sie ist der Anfang von all dem was wir für Dauntless geplant haben", sagte Jesse Houston, CEO und Mitbegründer von Phoenix Labs. "In den letzten vier Jahren haben wir uns ganz der Schöpfung eines neuen großartigen Online-Games gewidmet und die Open Beta ist der nächste Schritt, um unser Versprechen einzulösen. Wir werden immer weiter Inhalte und Updates für Dauntless veröffentlichen und dabei Feedback aus unserer leidenschaftlichen Community einfließen lassen. Wir sind entschlossen, Spielern über Jahre hinweg immer mehr Anreize zu bieten, wieder und wieder zu Dauntless zurückzukehren."Letztes aktuelles Video: Open Beta Trailer