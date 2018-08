Dauntless: The Coming Storm: Großes Inhaltsupdate im Zeichen von Koshai - 4Players.de

Phoenix Labs hat mit "The Coming Storm" das erste Content-Update für Dauntless Free-to-play ) bereitgestellt.In "The Coming Storm" hinterlässt der Behemoth Koshai eine Spur der Verwüstung. Eine neue Fraktion, die Ostianer, sind in Ramsgate angekommen und bringen zusätzliche Storyinhalte und Quests. Der stark an Monster Hunter angelehnte Titel erhält fortan wöchentlich neue Inhalte, bis am Ende des Update-Zeitraums eine zusätzliche Waffe wartet, und zwar die erste reine Fernkampfwaffe (Ostianischer Repetierer). Die Waffe ist modular aufgebaut und erlaubt es "Slayern", sie dem eigenen Spielstil anzupassen."The Coming Storm bringt uns der Vision eines lebenden, atmenden, sich immer weiter entwickelnden Dauntless ein ganzes Stück näher", so Jesse Houston, CEO und Co-Founder von Phoenix Labs. "Es ist unser ultimatives Ziel, den Millionen an Slayern umfangreiche, die Spielwelt beeinflussende Events, Quests und Herausforderungen zu liefern. Ihre kampferprobten Waffen sollen regelmäßig in neuen und aufregenden Updates zum Einsatz kommen.""The Coming Storm nimmt seinen Anfang, als ein Ostianisches Schlachtschiff angegriffen wird und in Ramsgate Zuflucht nehmen muss. Ein ominöser Äthersturm türmt sich am Horizont auf und ein herausfordernder neuer Behemoth namens Koshai verkündet die Ankunft des Sturms. Koshai, der den Titel Herrscher der Dornen trägt, ist ein grausames Biest mit mächtigen Dornen und Ranken, denen selbst die stärksten Rüstungen nicht gewappnet sind. Koshai zählt zu den furchteinflößendsten Behemoths, die Slayer bisher angetroffen haben. Koshai ändert das Ökosystem der Shattered Isles nachhaltig. Andere Behemoths entwickeln sich weiter und ändern ihr Verhalten und ihre Form auf tödliche Art und Weise. Selbst klassische Begegnungen spielen sich für Slayer anders und erfordern neue Taktiken und klugen Einsatz aller Fähigkeiten. Um Koshai bekämpfen zu können, haben Spieler Zugang zu einer Auswahl an wirkungsvollen Granaten, die sie selbst craften können."Letztes aktuelles Video: The Coming Storm