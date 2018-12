Die Phoenix Labs wollen ihr kooperatives Action-Rollenspiel Dauntless im April 2019 auch für PlayStation 4 und Xbox One sowie im Epic Games Store veröffentlichen. PC-Spieler können den seit Mai 2018 in der offenen Betaphase befindlichen Free-to-play-Titel im Monster-Hunter-Stil bereits auf der offiziellen Website kostenlos ausprobieren. Hier ein Vorgeschmack:Letztes aktuelles Video: Ankuendigungs-Trailer PS4 Xbox One