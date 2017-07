Kingdoms and Castles: Per Schwarmfinanzierung realisierter Titel pünktlich auf Steam und GOG veröffentlicht - 4Players.de

Viele über Kickstarter und andere Portale der Schwarmfinanzierung getragene Projekte erscheinen lange nach dem ursprünglich angepeilten Zeitpunkt - mit Kingdoms and Castles wurde gestern hingegen der erste per Fig finanzierte Titel rechtzeitig auf Steam und GOG veröffentlicht. Wer das Spiel dabei auf GOG erwirbt, erhält aufgrund der Kursumrechnung 1,10 Euro als Guthaben für zukünftige Einkäufe.Mehr als 108.000 Dollar kamen Ende vergangenen Jahres auf Fig zusammen , nachdem Lion Shield um finanzielle Unterstützung in Höhe von 15.000 Dollar gebeten hatte. Die Entwickler haben ein Spiel ähnlich Banished konzipiert, in dem man eine Stadt aufbaut, erweitert und gegen Angriffe der Vikinger verteidigt. Man kümmert sich um ausreichend große Nahrungsvorräte, besteuert die Bevölkerung und errichtet Verteidigungsanlagen, darunter die Mauern und Türme einer Burg.Letztes aktuelles Video: Ankündigungs-Trailer