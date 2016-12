Uncharted: The Lost Legacy: Erste Details: Chloe und Nadine verschlägt es nach Indien - 4Players.de

Nach der gestrigen Ankündigung von Uncharted: The Lost Legacy mit Chloe in der Hauptrolle haben Sony und Naughty Dog weitere Details zu der eigenständigen Story-Erweiterung bekanntgegeben. Shaun Escayg (Creative Director) schreibt über Chloe Frazer: "Die wortgewandte Meisterdiebin, die ihr Debüt in Uncharted 2 gab, ist nicht nur unter unseren Lieblingscharakteren, sondern, wie wir wissen, geht es der Community ähnlich. Sie ist eine starke, rätselhafte Führungsperson - in anderen Worten, perfekt, um die Protagonistenrolle in Uncharted: The Lost Legacy einzunehmen."Die auf der PlayStation Experience 2016 gezeigten Spielszenen (siehe unten) stammen aus einem frühen Bereich des Spiels. Chloe befindet sich in einer kriegszerrütteten Stadt und soll sich auf einem Hausdach mit Nadine Ross treffen. "Ähnlich wie Chloe, ist Nadine ein hervorragender Charakter und die Erforschung ihrer komplexen Natur wurde in ihrem Debüt in Uncharted 4 erst gestartet. Sie ist eine fähige Taktikerin, deren kalte, berechnende Natur einen wichtigen Kontrast zu Chloes Improvisation und Witz bildet", erklärt der Creative Director. Beide Charaktere müssen in das Whestghats-Gebirge nach Indien reisen, um den verlorenen Stoßzahn von Ganesh zu finden. Dabei müssen sie immer wieder zusammenarbeiten."Als wir mit der Geschichte und unserer Vision für das Spiel begannen, haben wir begriffen, das wir mehr entwickeln, als eine Erweiterung von Uncharted 4 - es wurde zu einer alleinstehenden Geschichte im Uncharted-Universum. Wir wollten, dass sich dieses Abenteuer die selben großartigen Elemente der Hauptserie auszeichnen würde, von dem filmartigen Storytelling in exotischen Umgebungen zu dynamischen Gefechten und verschachtelten Puzzles."Die (bisher größte) Story-Erweiterung von Naughty Dog wird als eigenständiger Titel im Einzelhandel und als digitaler Download verfügbar sein. Falls ihr die Uncharted 4 Digital Deluxe Edition oder das Forscher-Paket gekauft habt, werdet ihr Uncharted: The Lost Legacy zum Verkaufsstart als Download erhalten. Beide Versionen werden nur bis 13. Dezember 2016 verfügbar sein.Letztes aktuelles Video: Spielszenen PlayStation Experience 2016