Uncharted: The Lost Legacy: Soll sich deutlich von bisherigen Spielen der Reihe unterscheiden - 4Players.de

Für Uncharted: The Lost Legacy will Naughty Dog offenbar einige Änderungen an der Spielmechanik vornehmen, so dass sich das Abenteuer von Chloe spürbar von den bisherigen Auftritten der Reihe rund um Nathan Drake unterscheiden soll. Das geht aus einem Gespräch mit Game Director Kurt Margenau im Official PlayStation Magazine UK hervor, das im NeoGAF-Forum aufgegriffen wurde. Demnach will man den Spielverlauf etwas breiter anlegen. Momentan möchte man jedoch noch keine Details verraten, doch freut sich Margenau hinsichtlich des Designs auf die Kontraste zwischen städtischen und ländlichen Umgebungen sowie dem Wechsel zwischen eng gefassten und offeneren Spielerfahrungen.Creative Director Shaun Escayg freut sich dagegen auf den Schauplatz in Indien. Seiner Meinung nach passt er auf der einen Seite wunderbar in den Kontext der Uncharted-Reihe, wird mit seinen Tempelanlagen und Gottheiten aber dennoch eine andere Seite zeigen, die man bisher noch nicht im Rahmen der Serie beleuchtet hat.Für The Lost Legacy wurden außerdem viele Animationen - etwa beim Nahkampf - komplett neu aufgenommen und nicht einfach vom bisherigen Material übernommen. Darüber hinaus will man großen Wert darauf legen, dass Chloes eigene Persönlichkeit und damit die Unterschiede zu Nathan Drake zum Tragen kommen.Letztes aktuelles Video: Spielszenen PlayStation Experience 2016