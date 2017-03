Uncharted: The Lost Legacy: Nach Erweiterung will Naughty Dog endgültig mit der Serie abschließen; neues Studio für Uncharted? - 4Players.de

billy coen 80 schrieb am 08.03.2017 um 11:32 Uhr

Kann ich mir auch schwer was vorstellen. Und auch wenn gerne gegen die Serie geätzt wird, wie austauschbar und 08/15 doch alles ist, aber als Gesamtpaket war da doch schon viel Qualität vorhanden. Crash hat seinerzeit im Jump'n'Run Bereich auch nicht viel neu gemacht, Jak and Daxter auch nicht, dennoch hat sich immer sofort gezeigt, wenn ein Ableger dieser Serien mal nicht von ND kam.

Ich finde die im Artikel in Erwägung gezogenen Alternativen im Übrigen teils geradezu weltfremd. Bend Studio kann man ja noch stehen lassen, die haben unter Regie von ND wenigstens wirklich schon einen Teil der Reihe selbst entwickelt. Bei Bluepoint hingegen find ich die Argumentation im Artikel schon extrem bescheuert (mit Verlaub). Weil man bereits vorhandenes Material eins zu eins für eine potentere Hardware remastert, hat man doch keine Erfahrung mit der Serie selber. Ich will da ja Bluepoint auch beileibe nicht schlecht machen; remastern scheint so leicht ja nicht immer zu sein, das deuten zumindest zahlreiche technisch schwache bis unterirdische Remasters an und da hat Bluepoint bei allen Spielen, die sie aufgewertet haben exzellente Arbeit geleistet, aber sie haben eben nie ein Uncharted entwickelt. Der Logik im Artikel nach müsste ja auch jeder, der schon einmal einen Kinofilm technisch remastert hat das Zeug haben, zu diesem Kinofilm auch eine qualitativ mindestens ebenbürtige Fortsetzung abzudrehen.

PS: Für mich bräuchte es auch keine weiteren Ableger mehr geben. UC4 hat mit seinem Epilog für mich ein derart perfektes Serienende abgeliefert, da fände ich es blöd, das mit weiteren Fortsetzungen wieder zu verwässern. Und ich finde Naughty Dogs Konsequenz, immer wieder erfolgreiche Reihen schlicht zu beenden (in der Regel auf dem qualitativen Höhepunkt) sehr sympathisch; hat man bei Crash und Jak and Daxter ja auch schon so gemacht.