Uncharted: The Lost Legacy: Weitere Infos zu Story und Spielmechaniken - 4Players.de

Creative Director Shaun Escayg und Designer James Cooper haben nach Angaben von IGN mit Game Informer weitere Details zu Story und Spielmechaniken von Uncharted: The Lost Legacy enthüllt. Dort ist man bekanntlich mit Chloe Frazer unterwegs, die in Uncharted 4 mit Abwesenheit glänzte. Begleitet wird sie dabei von Nadine Ross, die im finalen Kapiten der Reihe als Gegenspielerin von Nathan Drake an Bord war. Im Ableger soll sie dagegen eine ähnliche Rolle übernehmen wie Sam bei Uncharted 4 - mit dem Unterschied, dass sich das Vertrauen zwischen ihr und Chloe erst langsam entwickeln muss. Trotzdem soll Nadine als Sidekick ähnlich wertvolle Unterstützung leisten wie Drakes Bruder.Vor allem aber wird die Geschichte und die Vergangenheit von Cloe im Mittelpunkt stehen: Sie besitzt selbst indische Wurzeln, war aber schon länger nicht mehr in Indien. Nicht nur der Hinduismus soll zusammen mit der indischen Kultur einen wichtigen Bestandteil innerhalb der Geschichte darstellen. Auch Chloes Verhältnis zu ihrem Vater soll näher beleuchtet werden.Die Geschichte spielt sechs Monate nach dem Ende von Uncharted 4. Co-Autor John Scherr hat bereit angedeutet, dass in den Gesprächen zwischen Chloe und Nadine auch ihr recht unterschiedliches Verhältnis zu Drake thematisiert werden könnte. Escayg meinte sogar, es könnte den einen oder anderen Cameo-Auftritt bekannter Gesichter aus der Reihe geben.Um ein Gefühl für die Größe zu bekommen, merkt Cooper an, dass das gezeigte Areal rund um die Westghats bereits größer ausfalle als der Madagaskar-Abschnitt in Uncharted 4 und gleichzeitig den größten Level markiere, den man bisher innerhalb der Uncharted-Reihe gebaut habe. Dort wird außerdem auch wieder der Jeep zur Verfügung stehen - inklusive Seilwinde.Während Nathan sich auf seine Aufzeichnungen im Notizbuch verlässt, wird für Chloe wohl das Smartphone eine ähnliche Funktion übernehmen. Eine neue Mechanik will man dagegen für das Knacken von Schlössern einführen. Game Director Kurt Margenau merkt zudem an, dass man nebensächliche Inhalte massiv nach oben schrauben will, darunter Sammelkram, Kampfsequenzen und spezielle Dialoge. Reduzieren will man dagegen den Einsatz von Kisten, die vielen Spielern des vierten Teils aufgrund des inflationären Gebrauchs sauer aufgestoßen sind. Stattdessen will man sich kreativere Umgebungsrätsel einfallen lassen.Uncharted: The Lost Legacy soll im Laufe des Jahres für die PlayStation 4 erscheinen. Auf einen konkreten Termin haben sich Sony und Naughty Dog bisher noch nicht festgelegt.Letztes aktuelles Video: Spielszenen PlayStation Experience 2016