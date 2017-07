Crash Bandicoot N. Sane Trilogy: Erfolgreicher Verkaufsstart in Großbritannien; Horizon Zero Dawn geschlagen - 4Players.de

Die Crash Bandicoot N. Sane Trilogy hat in Großbritannien einen ziemlich starken Verkaufsstart hingelegt. Die Remake-Trilogie hat sich laut UKIE/GfK via GI.biz in der ersten Verkaufswoche besser als jedes andere Spiel, das nur auf einer Plattform (PlayStation 4) verfügbar ist, verkauft - betrachtet wurden allerdings nur verkaufte Box-Versionen im Einzelhandel (keine Digital-Verkäufe). Die dreifache Neuauflage des inoffiziellen Sony-Maskottchens schlug knapp die Verkaufszahlen von Horizon Zero Dawn (PS4) in der ersten Woche.Werden Multiplattform-Titel hinzugezogen, dann schiebt sich lediglich Ghost Recon Wildlands (PC, PS4 und Xbox One) vor den Beuteldachs, aber keine weiteren Spiele. In der besagten Woche legten die Verkäufe von Box-Versionen im Vereinigten Königreich im Wochenvergleich um 93 Prozent zu. Ungefähr 331.000 Spiele wurden verkauft. Schon die Wipeout Omega Collection legte in Großbritannien einen erfolgreichen Start hin.Unseren Test der Crash Bandicoot N. Sane Trilogy findet ihr hier . Auszug aus dem Fazit: "So und nicht anders muss ein Remake aussehen. Mechanisch behutsam modernisiert, indem man z.B. die Kollisionsabfrage sowie die leicht träge Steuerung der Originale angefasst hat, legt Vicarious Visions vor allem Wert darauf, den ruhmreichen Beuteldachs visuell aufzubereiten ( Weiterlesen )."Letztes aktuelles Video: Video-Fazit