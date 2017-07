Crash Bandicoot N. Sane Trilogy: Weiterer Crash-Titel angedeutet; Erfolg könnte "zu weiteren Dingen führen" - 4Players.de

Kommt ein Remaster des Fan-Lieblings Crash Team Racing? Oder gar ein Nachfolger der Jump-n-Run-Reihe Crash Bandicoot? Activisions CEO Eric Hirshberg hat das zwar nicht bestätigt, im Interview mit Gamesindustry.biz aber immerhin eine nebulöse Andeutung in diese Richtung abgegeben. Nachdem man gesehen habe, welch großes Publikum sich für Crash begeistern kann ( zur Erfolgs-News ), kan man sich offenbar durchaus weitere Titel im Crash-Universum vorstellen. Hirshberg wörtlich:"Wir experimentieren mit Crash. Wir wissen, dass es eine lautstarke Fanbasis gibt, die wollte, dass das zurückkommt. Man weiß aber nie so genau, ob das das Abbild eines größeren Publikums ist oder nur diese nostalgische Nischen-Community. Bislang sehen wir bereits eine Menge echte Leidenschaft dafür, das könnte also zu weiteren Dingen führen. Natürlich sind wir immer auf der Suche nach dem nächsten großen Ding. Unsere höchste Priorität ist aber, sicherzustellen, dass wir uns um die Communities kümmern, die wir glücklicherweise bereits haben."Letztes aktuelles Video: Video-Fazit