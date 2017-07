Crash Bandicoot N. Sane Trilogy: Remaster anspruchsvoller als das Original - 4Players.de

Die Crash Bandicoot N. Sane Trilogy ist aufgrund der Steuerung anspruchsvoller als das Original und damit schwieriger zu meistern. Das hat jetzt Kevin Kelly, Editorial Manager bei Activision, in einem Blogpost eingeräumt, den Eurogamer.net aufgegriffen hat. Insbesondere im ersten Teil der Trilogie soll sich die Änderungen an der Sprungmechanik bemerkbar machen, wodurch zum einen das Spielgefühl verändert und zum anderen der Anspruch gesteigert wird. Da Crash beim Loslassen der X-Taste schneller fällt, erfordert es laut Entwickler Vicarious Visions bei manchen Sprüngen mehr Präzision als beim Original.Neuen Spielern wird deshalb seitens des Studios empfohlen, zuerst den zweiten und dritten Teil zu spielen, bevor man sich an den ersten und schwierigsten Teil wagt. Zudem merkt Kelly an, dass es Kennern der ursprünglichen Versionen durchaus schwer fallen könnte, sich an diese neuen Nuancen bei der Steuerung zu gewöhnen."An increased precision is now required in the first game, which makes the gameplay experience different. Particularly if you are a new player, you may want to start with the second and third games first, and then come back to try Crash Bandicoot after you've had more practice. For those of you who played the originals and acquired a fair amount of muscle memory, re-learning the handling in our game may present an additional challenge you weren't expecting. But we're sure you up to the task."Darüber hinaus hat Kelly auch bestätigt, dass Vicarious Visions für die Remaster bei den spielbaren Figuren ein anderes Kollisionssystem als die Originale von Naughty Dog verwendet, doch geht er diesbezüglich nicht im Detail auf die Unterschiede ein.Letztes aktuelles Video: Video-Fazit