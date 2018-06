Crash Bandicoot N. Sane Trilogy: Bonus-Level "Future Tense" für alle Plattformen im Anmarsch - 4Players.de

Am 29. Juni 2018 erscheint das neue Level "Future Tense" als Bonus in Crash Bandicoot 3: Warped - einem Spiel der Crash Bandicoot N. Sane Trilogy - auf allen Plattformen.Die Entwickler erklären: "Beim Aufstieg durch einen riesigen futuristischen Wolkenkratzer müssen die Spieler Raketen ausweichen, Roboter zerstören und über Laser springen. Das brandneue Level ist eine Hommage an das "Wasserfall-Level" des ursprünglichen Crash Bandicoot-Spiels, das nie veröffentlich wurde. Bald können Fans der Reihe (und Speedrunner) eine wumptastische Neuerung in Crash Bandicoot N. Sane Trilogy entdecken, die selbst die geschicktesten Crash-Spieler vor eine Herausforderung stellen wird. In Future Tense nehmen Crash und Coco es mit bekannten Gegner und Gefahren auf. Die Spieler können sich auf einen Kletterlevel freuen, der das Herz schneller schlagen lässt und den sie immer wieder spielen können, um versteckte Bereiche zu entdecken und Überraschungen zu erleben, wie zum Beispiel einen spannenden Todesweg. Future Tense wird in Crash Bandicoot 3: Warped über eine neue Plattform im Warpraum erreichbar sein und ist jederzeit spielbar.""Wir wollten Crash Bandicoot N. Sane Trilogy schon immer um ein neues Level erweitern. Mit Future Tense können wir allen Crash-Spielern rechtzeitig zur Veröffentlichung auf den anderen Plattform noch etwas Neues bieten", so Jennifer Oneal, Studio Head bei Vicarious Visions. "Wir hoffen, dass Future Tense bei den Spielern das Gefühl von damals wieder aufleben lässt, als sie das erste Mal ein Crash Bandicoot-Spiel ausgepackt haben und noch nicht wussten, wie sie diese Herausforderung meistern oder wo sie jene Kiste finden würden", sagen Ben Dorsey und Stephen Ivanauskas, die als Level Designer an Future Tense mitgewirkt haben. "Und außerdem macht es Spaß, Level für Crash Bandicoot zu gestalten!""Future Tense ist nicht die einzige Neuerung in Crash Bandicoot N. Sane Trilogy. Fans, die auf den neuen Plattformen spielen, erhalten am 29. Juni ebenfalls Stormy Ascent als Bonuslevel. Wer Crash Bandicoot N. Sane Trilogy für PlayStation 4 schon besitzt, kann Stormy Ascent ab morgen ohne Zusatzkosten als Bonuslevel im PlayStation Store herunterladen. Stormy Ascent wurde im letzten Jahr für PlayStation 4 veröffentlicht. Es ist ein unfassbar schwieriges, bisher unfertiges Level aus dem Originalspiel Crash Bandicoot, das fertiggestellt und neu gemastert wurde, um auch die erfahrensten Crash-Fans vor eine Herausforderung zu stellen", schreibt Activision Blizzard.Der Beuteldachs erscheint am 29. Juni 2018 auf Nintendo Switch, Xbox One und PC (Steam). Damit werden die ersten drei Spiele (Crash Bandicoot, Crash Bandicoot 2: Cortex Strikes Back und Crash Bandicoot 3: Warped) erstmals auf diesen Plattformen spielbar sein. Crash Bandicoot N. Sane Trilogy ist bereits für PlayStation 4 erhältlich. Wer Crash Bandicoot N. Sane Trilogy für PlayStation 4 schon besitzt, kann den Bonuslevel ab dem 29. Juni ebenfalls im PlayStation Store herunterladen.Letztes aktuelles Video: Future Tense Launch Trailer