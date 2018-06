Crash Bandicoot N. Sane Trilogy: Switch-Umsetzung soll grafisch fast auf Augenhöhe mit der PS4-Fassung liegen - 4Players.de

soll bekanntlich am 10. Juli 2018 für PC, Xbox One und Nintendo Switch erscheinen. Nintendolife.com huldigte gestern in einem News-Update dem einsamen Entwickler, der laut Youtube-Kanal Nintendo World Report TV dafür verantwortlich ist, dass die Umsetzung für Nintendos Plattform wahr werden konnte.Als Fan der Switch habe er in seiner Freizeit am Wochenende damit herumexperimentiert, den ersten Level umzusetzen - was so gut funktierte, dass die Umsetzung grünes Licht von den Entscheidungsträgern bekam. Abgesehen von Details wie der einen oder anderen "matschigen Textur" liege die grafische Qualität auf Augenhöhe mit der PS4 (bei 30 Bildern pro Sekunde im Handheld-Modus), so das Magazin, welches die Umsetzung bereits anspielen konnte: