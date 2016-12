The Last of Us Part 2: Ellie, Hass, Musik und eine größere Geschichte über den ersten Teil hinaus - 4Players.de

Nach der Ankündigung von The Last of Us Part 2 fand auf der PlayStation Experience 2016 noch eine Diskussionsrunde mit den Entwicklern statt. Dort wurden erste, aber nicht wirklich tiefgehende Details über den Nachfolger von The Last of Us verraten. Neil Druckmann (Creative Director) bestätigte, dass Ellie die spielbare Hauptrolle übernehmen wird - wie schon in The Last of Us: Left Behind.Seit den Ereignissen aus dem ersten Teil sind mehrere Jahre vergangen. Ellie ist mittlerweile 19 Jahre alt. Laut Druckmann soll sie sich "anders" als Joel spielen. Weitere Informationen hierzu ließ er sich aber nicht entlocken. Er sagte jedoch, dass sich die Thematik beider Spiele fundamental voneinander unterscheiden werde. Im ersten Teil sei es um die Liebe zwischen Joel und Ellie gegangen. Der zweite Teil wird sich um das Gegenteil drehen: Hass. Sie bei Naughty Dog wollen versuchen, dass die Spieler eben diesen Hass nachempfinden können. Am Ende des gezeigten Trailers schwor Ellie zum Beispiel, dass sie alle (unklar, wer gemeint ist) finden und umbringen wird. Für die Musik wird wieder Gustavo Santaolalla verantwortlich sein. Er komponierte bereits den Soundtrack des ersten Teils. Ein kurzer Ausschnitt des "neuen Themas" kann hier angehört werden (ab 37:24 Min.).Druckmann versuchte außerdem allgemeine Zweifel über den Nachfolger aus der Welt zu schaffen. Er meinte, dass sich die Fans des ersten Teils keine Sorgen machen bräuchten, denn der Nachfolger soll keinesfalls die Geschehnisse und vor allem nicht das Ende des ersten Teils nachträglich abmildern - gleiches soll für die Entwicklung gelten, welche die Charaktere durchgemacht haben. Die Welt von The Last of Us soll sich um eben diese beiden Charaktere (Joel und Ellie) drehen und obwohl The Last of Us Part 2 eine "ergänzende Geschichte" zu dem ersten Teil sei, seien beide Spiel-Geschichten miteinander verbunden und würden gemeinsam eine "größere Geschichte" ergeben.Letztes aktuelles Video: Trailer PlayStation Experience 2016