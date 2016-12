MechWarrior 5: Mercenaries: Als Söldner im BattleTech-Universum: Taktische Mech-Schlachten für Einzelspieler - 4Players.de

Screenshot - MechWarrior 5: Mercenaries (PC) Screenshot - MechWarrior 5: Mercenaries (PC) Screenshot - MechWarrior 5: Mercenaries (PC) Screenshot - MechWarrior 5: Mercenaries (PC) Screenshot - MechWarrior 5: Mercenaries (PC) Screenshot - MechWarrior 5: Mercenaries (PC)

Bei der MechCon 2016 hat Piranha Games für eine Überraschung gesorgt und MechWarrior 5: Mercenaries angekündigt. Das Mech-Spiel im BattleTech-Universum wird sich auf den Einzelspieler-Modus konzentrieren und soll 2018 erscheinen. Es wird auf der Unreal Engine 4 basieren. Erste Spielszenen (siehe unten) aus einer Pre-Alpha-Version wurden präsentiert. MechWarrior Online , der bisherige Free-to-play-Titel von Piranha Games, soll ebenfalls weitergeführt werden.In MechWarrior 5: Mercenaries wird man die Rolle eines Rekruten im "Third Succession War" übernehmen. Als Söldner soll man sich aussuchen können, welche Aufträge man für welche Fraktionen absolvieren möchte. In den Missionen dürfen dann taktische Mech-Schlachten in Ego-Perspektive ausgefochten werden. Die Söldner-Kampagne soll sich außerdem um die Entscheidungen des Spielers und natürlich den Kampfroboter (Kauf, Wartung, Verbesserung) drehen.Letztes aktuelles Video: Pre-Alpha Footage Mech Con 2016