MechWarrior 5: Mercenaries soll im Dezember 2018 mit Koop-Modus und Steam-Workshop-Unterstützung erscheinen

Bei der Mech_Con 2017 wurde bestätigt , dass MechWarrior 5: Mercenaries von Piranha Games (Entwickler von MechWarrior Online) im Dezember 2018 für PC erscheinen soll. Das Mech-Actionspiel wird eine Einzelspieler-Kampagne bieten. Diese Kampagne bzw. die Missionen wird man kooperativ mit vier Spielern (gemeinsam) angehen können - je nach Fortschritt des Hosts. Auch der Steam-Workshop soll unterstützt werden. Missionen, Aufträge, Planetensysteme, Umgebungen etc. sollen Modder selbst erstellen können.Im vergangenen Jahr ist das Spiel angekündigt worden: In MechWarrior 5: Mercenaries wird man die Rolle eines Rekruten im "Third Succession War" übernehmen. Als Söldner soll man sich aussuchen können, welche Aufträge man für welche Fraktionen absolvieren möchte. In den Missionen dürfen dann taktische Mech-Schlachten in Ego-Perspektive ausgefochten werden. Die Söldner-Kampagne soll sich außerdem um die Entscheidungen des Spielers und natürlich den Kampfroboter (Kauf, Wartung, Verbesserung) drehen. Damals wurde folgendes Video veröffentlicht.