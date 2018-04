MechWarrior 5: Mercenaries: Zerstörung und Explosionen im Trailer - 4Players.de

Die Zerstörungsmöglichkeiten in MechWarrior 5: Mercenaries zeigen die Entwickler (Piranha Games) im folgenden Trailer. Die Mechs können an verschiedenen Teilen beschädigt werden, einschließlich der Gliedmaßen - und je nachdem, was an dem Mech beschädigt wurde, wird sich auf die Art und Weise auswirken, wie effektiv man im Kampf sein wird. Ein angeschlagenes Bein wird zum Beispiel die Ausdauer und die Geschwindigkeit beeinflussen. Umgebungsobjekte (Bäume, Steine, Gebäude), die als Deckung genutzt werden können, lassen sich ebenfalls zerstören. Kämpfen wird man gegen andere Mechs und KI-gesteuerte Einheiten wie Infanterie, Vehikel oder Hubschrauber.MechWarrior 5: Mercenaries wird eine Einzelspieler-Kampagne umfassen, die man ebenfalls kooperativ mit vier Spielern (gemeinsam) angehen kann - je nach Fortschritt des Hosts. Der Solo-Feldzug ist im "Third Succession War" angesiedelt und soll intensive PvE-Mech-Kämpfe (Spieler gegen computergesteuerte Gegner) in einer karrierebasierten Mercenary-Kampagne mit Entscheidungsmomenten bieten. Auch der Steam-Workshop soll unterstützt werden. Missionen, Aufträge, Planetensysteme, Umgebungen etc. sollen Modder selbst erstellen können. MechWarrior 5 soll im Dezember 2018 für PC erscheinen.Letztes aktuelles Video: Destructibility