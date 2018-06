MechWarrior 5: Mercenaries: Wurde auf 2019 verschoben - 4Players.de

Freunde wuchtiger Mech-Schlachten müssen sich noch länger gedulden: Piranha Games' Russ Bullock hat auf Twitter verkündet, dass sich Mechwarrior 5: Mercenaries auf das Jahr 2019 verschiebt. Der futuristische Actiontitel solle zum bisher besten MechWarrior werden. Da man seit 2002 keinen Titel der Reihe mehr herausgebracht habe, sei man sich der großen Verantwortung bewusst, der Welt die Reihe MechWarrior erneut vorzustellen - und zwar in bestmöglicher Form.Das genaue Release-Datum soll am 1. Dezember auf der MechCon in Vancouver angekündigt werden, weil man die Pläne dann genauer einschätzen könne, ohne in weitere Verschiebungen zu schliddern. Auf dem Event soll sich auch eine Demo anspielen lassen.