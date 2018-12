MechWarrior 5: Mercenaries: Wird im September 2019 für PC erscheinen; neuer Trailer von der MechCon 2018 - 4Players.de

Bei der MechCon 2018 hat Piranha Games den Releasetermin von MechWarrior 5: Mercenaries bekanntgegeben. Das Mech-Actionspiel wird am 10. September 2019 für PC erscheinen. Laut der PC Gamer sollen die Entwickler in den letzten Monaten vor allem Verbesserungen in den Bereichen Grafikdetails, Umgebung und Computerintelligenz (aggressiver) gemacht haben, trotzdem würden KI-Mechs noch häufiger mit Objekten in der Umgebung "kollidieren" und dann ein leichtes Ziel darstellen.MechWarrior 5: Mercenaries wird eine Einzelspieler-Kampagne umfassen, die man ebenfalls kooperativ mit vier Spielern (gemeinsam) angehen kann - je nach Fortschritt des Hosts. Sind keine menschlichen Mitspieler dabei, wird man von computergesteuerten Kollegen begleitet. Der Solo-Feldzug ist im "Third Succession War" angesiedelt und soll intensive PvE-Mech-Kämpfe (Spieler gegen computergesteuerte Gegner) in einer karrierebasierten Söldner-Kampagne mit Entscheidungsmomenten bieten. Auch der Steam-Workshop soll unterstützt werden. Missionen, Aufträge, Planetensysteme, Umgebungen etc. sollen Modder selbst erstellen können.Letztes aktuelles Video: MechCon 2018 Trailer