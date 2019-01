MechWarrior 5: Mercenaries: Spielszenen-Trailer und Community-Editionen - 4Players.de

Piranha Games hat zwei weitere Videos zu MechWarrior 5: Mercenaries (darunter ein Spielszenen-Trailer) veröffentlicht und mit diesem Video-Doppelpack den Vorverkauf der Community-Editionen eingeläutet. Angeboten wird die "Standard Community Edition" für 49,99 Dollar, die "Collectors Community Edition" für 79,99 Dollar und die "Ultimate Community Edition" für 119,99 Dollar ( zur Shop-Seite ). In den Community-Editionen sind jeweils Ingame-Währung sowie weitere Boni für MechWarrior Online enthalten. Mit den Community-Editionen sollen die Käufer in die Betatests einbezogen werden.Das Mech-Actionspiel wird am 10. September 2019 für PC erscheinen. MechWarrior 5: Mercenaries wird eine Einzelspieler-Kampagne umfassen, die man ebenfalls kooperativ mit vier Spielern (gemeinsam) angehen kann - je nach Fortschritt des Hosts. Sind keine menschlichen Mitspieler dabei, wird man von computergesteuerten Kollegen begleitet. Der Solo-Feldzug ist im "Third Succession War" angesiedelt und soll intensive PvE-Mech-Kämpfe (Spieler gegen computergesteuerte Gegner) in einer karrierebasierten Söldner-Kampagne mit Entscheidungsmomenten bieten. Auch der Steam-Workshop soll unterstützt werden. Missionen, Aufträge, Planetensysteme, Umgebungen etc. sollen Modder selbst erstellen können.