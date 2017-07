Windjammers: Ab Ende August fliegen die Scheiben auf PS4 und PS Vita - 4Players.de

Der Termin steht fest: Windjammers wird am 29. August 2017 für PlayStation 4 und PS Vita erscheinen . Der Verkaufspreis wurde noch nicht genannt. In dem von DotEmu neu aufgelegten Neo-Geo-Klassiker treten zwei Spieler auf einem Feld gegeneinander an und werfen "Scheiben" auf das gegnerische Tor, um Punkte zu sammeln. Sechs verschiedene Charaktere mit jeweils eigenen Spezialwürfen und Eigenschaften stehen zur Auswahl.Cyrille Imbert (CEO von DotEmu) im PlayStation.Blog : "Windjammers (...) ist einfach, gut gemacht und macht sofort Spaß. Aber hinter dieser Einfachheit liegen Unmengen an Strategien und Herausforderungen. Um ein halbwegs guter Spieler zu sein, muss man verschiedene Fähigkeiten beherrschen, zum Beispiel das Werfen der Scheibe und wann man einen Spezialmove oder Hammerwurf nutzen sollte, um dem Gegner seinen Schwung zu nehmen. Jeder Frame zählt, Präzision ist der Schlüssel und Selbstkontrolle entscheidend. (...) Windjammers France hat uns dabei geholfen, der Arkadeversion treu zu bleiben und hat unser Verständnis für das enorme Potenzial des Spiels als eSport erweitert. Windjammers ist perfekt für eine eSports-Arena. Deswegen haben wir einen einfachen, aber vollständigen Onlinemodus für Spieler von Chile bis China entwickelt, in dem sie in ständigem Wettbewerb stehen können."Letztes aktuelles Video: Charaktere