Windjammers: Wurfscheiben-Arcade-Action für PS4 und PS Vita - 4Players.de

DotEmu hat das "Frisbee-Spiel" Windjammers auf PlayStation 4 und PS Vita (Cross-Buy) für 14,99 Euro veröffentlicht . In dem neu aufgelegten Neo-Geo-Klassiker (1994) treten zwei Spieler auf einem Feld gegeneinander an und werfen "Scheiben" auf das gegnerische Tor, um Punkte zu sammeln. Sechs verschiedene Charaktere mit jeweils eigenen Spezialwürfen und Eigenschaften stehen zur Auswahl.Fünf Spielmodi werden geboten: Arcade, Infinite, Local Versus (nur PS4), Online Quick Match und Ranked Match. "Die neue Online-Versus-Variante macht Windjammers wettbewerbsfähiger als je zuvor - dank der Herausforderung, der beste Jammer in der Stadt (und auf der Welt!) zu werden. Die eigenen Stats und Bestenlisten lassen sich online über die offizielle Spielwebsite einsehen. Und bereits am 14. und 15. Oktober werden die Windjammers Asia Championships SEA Major 2017 in Singapur ausgetragen", schreibt der Hersteller.Letztes aktuelles Video: Launch-Trailer