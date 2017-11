Windjammers 2 scheint sich bei DotEmu in Entwicklung zu befinden. In einer Auflistung der geförderten Projekte der französischen Filmförderungsbehörde (CNC: Centre national du cinéma et de l'image animée) wurde Windjammers 2 entdeckt. Demnach wird die "Pre-Production" des Titels mit 75.000 Euro gefördert. Mittlerweile ist der Eintrag wieder verschwunden. Die Entdeckung ist auf einem Screenshot festgehalten worden.Eine große Überraschung wäre die Entwicklung von Windjammers 2 bei DotEmu nicht, da das Studio für die Umsetzungen von Windjammers auf PlayStation 4 und PS Vita verantwortlich war.Letztes aktuelles Video: Launch-Trailer