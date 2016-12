Move or Die: PS4-Adaption der flotten Party-Action angekündigt - 4Players.de

Die seit Anfang 2016 auf PC, Mac und Linux erhältliche Mehrspieler-Action Move or Die wird 2017 auch für PlayStation 4 erscheinen, wie Nicolae Berbece von Those Awesome Guys auf dem PlayStation Blog verkündet . Im sowohl lokal als auch online mit bis zu vier Teilnehmern spielbaren Titel gilt es eine Vielzahl von Minispielen zu überleben, deren Grundregel "Bewegen oder Sterben" lautet. Dazu heißt es: "Die Minispiele reichen von 'Erledigt eure Gegner, indem ihr Rückwärtssaltos macht und sie mit euren Scharfschützengewehr erwischt, das nur feuert, wenn ihr den Boden nicht berührt' bis zu 'Drückt einen Knopf um einen Gegner aufzublasen, damit ihr ihn wegstoßen könnt und ein elektrischer Vortex in der Mitte entsteht, der jeden ausschaltet, der ihn berührt' und natürlich auch 'Fallt euren Freunden mit grell-bunten Kettensgen in den Rücken'. Wir gestalteten Move or Die so, dass Spieler immer aufpassen werden müssen, während die Spiele zufällig ausgewählt und gestartet werden.Zusätzlich zu den vielen Minispielen, können Spieler mit Mutatoren die Regeln anpassen. Stellt euch Mutatoren als Mittel vor, mit denen die Action in Move or Die ein wenig aufgemischt werden kann. So setzt ihr zum Beispiel das ganze Spiel unter Wasser, verwandelt tote Spieler in tödliche Zombies, aktiviert Doppelsprünge, Jet Packs und so viel mehr." Zudem tüftle man an neuen Charakteren, Spielmodi, Mutatoren und Teamwork-Komponenten. Mehr dazu auf der offiziellen Website sowie im kurzen Video-Teaser zur PlayStation Experience:Letztes aktuelles Video: PS4-Teaser-Trailer