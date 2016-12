Dino Frontier: PSVR-Abenteuer mit Dinosauriern im Wilden Westen - 4Players.de

Screenshot - Dino Frontier (PS4) Screenshot - Dino Frontier (PS4) Screenshot - Dino Frontier (PS4) Screenshot - Dino Frontier (PS4)

In Dino Frontier für PlayStation VR sollen nächstes Jahr Dinosaurier den Wilden Westen unsicher machen, wie Chandana Ekanayake und Forrest Smith von Uber Entertainment via PlayStation Blog ankündigen : "Dino Frontier begrüßt euch in einer Welt, in der Wilder Westen und Dinosaurier kollidieren. In dieser Umgebung baut und kontrolliert eine abgelegene Siedlung. Ihr übernehmt die Rolle des Big Mayor und überblickt eure Siedlung in VR-Tabletop-Style. Ihr müsst bedacht handeln, um eure Stadt zu vergrößern. Wilde Dinosaurier durchstreifen die Wildnis und sind zugleich gefährlicher Gegner und verlockendes Werkzeug.Es hat etwas Magisches, auf eine virtuelle Welt voller aktiver, kleiner Leute zu runterzuschauen. Mit Dino Frontier gehen wir noch einen Schritt weiter und lassen euch in die Welt der kleinen Menschen reingreifen und sie hochheben. In eurer Rolle als Big Mayor habt ihr die Aufgabe, den Siedlern jeweils die optimalen Aufgaben zur Beschaffung von Ressourcen zuzuteilen - und sie gleichzeitig glücklich, gesund und gut ernährt zu halten.Dino Frontier ist eine Simulation, in der Siedler semi-autonom handeln können, um ihre Bedürfnisse und Wünsche zu erfüllen. Wenn sie hungrig, müde oder verletzt genug sind, hören die Siedler auf zu arbeiten und widmen sich stattdessen ihrem Bedürfniss. Oder sie wandern einfach für eine Weile in den Saloon, um bei einem Drink wieder fröhlicher zu werden.Natürlich wäre Dino Frontier nicht vollständig, wenn es nur die Siedler an der Grenze (Frontier) gäbe - ihr wollt auch Dinosaurier! Es gibt keine Bisons oder Pferde in Dino Frontier. Stattdessen bekommt ihr Velociraptoren, Aklyosauri, Triceratops, den mächtigen Tyrannorausrus Rex und viele mehr.Dinosaurier sind am Anfang der gefährliche Gegner. Trainiert eure Siedler gut und die Feinde können zu domestizierten Freunden werden. Schon nach kurzer Zeit werden eure Jäger auf Raptoren reiten. Und euer Sherriff kann sich auf seiner Patrouille und im Kampf gegen Banditen auf seinen getreuen Protoceraptos verlassen." Mehr dazu auf der offiziellen Website sowie im Ankündigungsvideo zur PlayStation Experience:Letztes aktuelles Video: Ankuendigungs-Trailer