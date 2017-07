Dino Frontier: PSVR-Dinos machen Anfang August den Wilden Westen unsicher - 4Players.de

Dino Frontier hat ein Veröffentlichungsdatum: Ab dem 1. August steht der Titel für PlayStation VR als Download im PlayStation Network für knapp 30 Euro zur Verfügung - Vorbesteller mit PlayStation Plus erhalten einen Rabatt von 20 Prozent.Im Spiel managt man in der Rolle des Bürgermeisters eine Siedlung im Wilden Westen. Man betrachtet das Geschehen von oben und gibt den Siedlern z.B. Anweisungen, Nahrung zu ernten, Holz zu hacken oder... Dinosaurier zu trainieren. Wie die urzeitlichen Wesen in dieser Epoche gelandet sind? Keine Ahnung, aber sie sind halt da."Unser Ziel war es, die Grenzen der VR Interaktion zu verschieben. Es gibt kein ähnliches Spiel wie Dino Frontier. Nach unten in eine belebte Welt zu greifen, um winzige Menschen aufzulesen, ist eine magische Erfahrung", so Forrest Smith, Co-Director von Dino Frontier im PlayStation Blog . "Wir bieten innovative Kameraführung, die sowohl stark als auch bequem ist. Ihr könnt ganz einfach rein und raus zoomen, schwenken und drehen. Geschickte Interaktionen versorgen euch mit detaillierten Informationen, ohne das UI überfordern. Natürlich wäre Dino Frontier ohne Dinosaurier nicht komplett! In dieser Welt gibt es keine Pferde oder Bisons. Stattdessen trainiert ihr die Siedler, damit sie Velociraptoren, Ankylosaurier, den mächtigen Tyrannosaurus Rex und andere fangen."



Das Team von Uber Entertainment hat zuletzt bereits mit Wayward Sky ein VR-Abenteuer abgeliefert, das bei uns im Test mit 69% bewertet wurde.

Letztes aktuelles Video: VR-Spielszenen-Trailer