Im Rahmen der PlayStation Experience 2016 kündigte Sony den Mech-Shooter StarBlood Arena für die PlayStation VR an. Bis zu vier Spieler können sich im Koop-Modus in Online-Gefechte stürzen, oder sich alleine in der Arena austoben. StarBlood Arena soll im Frühjahr 2017 erscheinen.Letztes aktuelles Video: Ankuendigungs-Trailer