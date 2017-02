StarBlood Arena: Video stellt die Piloten und Modi des VR-Shooters vor - 4Players.de

Seit der Vorstellung des Mech-Shooters Starblood Arena auf der PSX im Dezember 2016 hat sich so einiges bezüglich der Entwicklung getan. Zum Beispiel hat man das HUD komplett überarbeitet, so dass man direkt neben dem Fadenkreuz alle wichtigen Informationen bezüglich der Bewaffnung und des Schilds erhält. Das folgende Video stellt zudem einige der Arenen vor, die in ihrer Größe variieren und für zwei bis acht Spieler geeeignet sind. Dort kann man Ranked Matches austragen. Die neun Piloten mit ihren unterschiedlichen Fähigkeiten werden ebenfalls vorgestellt. Auch zeigt man die ersten Singleplayer-Spielszenen. Starblood Arena soll noch im Frühling 2017 für PSVR erscheinen:Letztes aktuelles Video: Features-Trailer