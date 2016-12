Yonder: The Cloud Catcher Chronicles : Action-Adventure für PC und PS4 bei PlayStation Experience angekündigt - 4Players.de

Screenshot - Yonder: The Cloud Catcher Chronicles (PC) Screenshot - Yonder: The Cloud Catcher Chronicles (PC) Screenshot - Yonder: The Cloud Catcher Chronicles (PC) Screenshot - Yonder: The Cloud Catcher Chronicles (PC) Screenshot - Yonder: The Cloud Catcher Chronicles (PC) Screenshot - Yonder: The Cloud Catcher Chronicles (PC) Screenshot - Yonder: The Cloud Catcher Chronicles (PC) Screenshot - Yonder: The Cloud Catcher Chronicles (PC) Screenshot - Yonder: The Cloud Catcher Chronicles (PC)

Im Rahmen der PlayStation Experience 2016 hat das Indie-Studio Prideful Sloth sein Action-Adventure Yonder: The Cloud Catcher Chronicles angekündigt. Dort muss man als gestrandete Hauptfigur nicht nur einen Weg nach Hause finden, sondern auch die Fantasiewelt Gemea von einer düsteren Bedrohung befreien. Dazu greift man als Held der Bevölkerung unter die Arme und erledigt Arbeiten in Bereichen wie der Landwirtschaft oder dem Handwerk sowie beim Kochen, Angeln oder dem Zusammenbrauen von Getränken. Dadurch verbessert man nicht nur die Beziehung zu den Bewohnern, sondern schaltet auch Belohnungen frei. Die Spielwelt soll aus acht großen Arealen bestehen, die sich landschaftlich stark voneinander unterscheiden und zur Erkundung einladen sollen.Die Veröffentlichung des Spiels ist für nächstes Jahr angedacht. Neben der PS4-Fassung arbeitet man auch an einer PC-Fassung. Ganz unerfahren ist das junge Studio nicht: An der Spitze von Prideful Sloth stehen ein ehemaliger Produzent von Activision sowie ein Künstler und ein Programmierer von Rockstar Games. Wer wissen will, wie Yonder in Aktion aussieht, sollte sich den folgenden Trailer anschauen:Letztes aktuelles Video: Ankuendigungs-Trailer