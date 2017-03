Yonder: The Cloud Catcher Chronicles: Open-World-Abenteuer ehemaliger Rocksteady-Entwickler soll Mitte Juli erscheinen - 4Players.de

Die ehemaligen Rocksteady-Entwickler von Prideful Sloth wollen ihr auf der PlayStation Experience vergangenen Dezember enthülltes insulares Open-World-Adventure Yonder: The Cloud Catcher Chronicles am 18. Juli 2017 auf PC und PlayStation 4 veröffentlichen, wie sie am Ende des folgenden Spielszenen-Videos mitteilen:Letztes aktuelles Video: Termin-AnkuendigungIm Spiel müsse man als Gestrandeter einen Weg nach Hause finden und die Fantasiewelt Gemea von einer düsteren Bedrohung befreien. Dazu greife man der Bevölkerung unter die Arme und erledige Arbeiten in Bereichen wie der Landwirtschaft oder dem Handwerk sowie beim Kochen, Angeln oder dem Zusammenbrauen von Getränken, wodurch man nicht nur die Beziehung zu den Bewohnern verbessere, sondern auch Belohnungen erhalte. Die Spielwelt soll aus acht großen Arealen bestehen, die sich landschaftlich stark voneinander unterscheiden und zur Erkundung einladen sollen. Mehr dazu auf der offiziellen Website