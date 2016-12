MLB: The Show 17: Retro-Modus vorgestellt - 4Players.de

Die Baseball-Simulation MLB: The Show 17 wird auch einen Retro-Modus enthalten. Das hat Ramone Russell, Game Designer & Sr. Community Specialist von Sonys San Diego Studio in einem Beitrag für den PlayStation Blog bestätigt. Zuvor gab es bereits erste Hinweise im jüngsten Trailer, der auf der PlayStation Experience gezeigt wurde. Mit dem Retro-Modus will man an die Baseball-Spiele aus den Neunzigern erinnern und ein wenig das Flair von damals wiederbeleben - immerhin sind auch viele Angestellte des Studios mit den Klassikern aufgewachsen.

"Dieser nennt sich „Retro-Modus”, eine Retro-Gameplay-Erfahrung, die sich auf die klassischen Baseball-Spiele bezieht. Der Retro-Modus erlaubt euch, den Pitcher auf dem Rubber und der Batter’s Box ganz leicht zu bewegen. Das ganze mit einem klassischen On-Screen-Display, einem Old School-Soundtrack, einzigartigen Soundeffekten, dem klassischen Pausenmenü und vielem mehr.

Der Retromodus ist komplett von den beliebten Road To The Show, Diamond Dynasty und Franchise Spielmodi getrennt. Diese neue Art, MLB The Show zu spielen, ist dafür gemacht, einfach ein spaßiger, nostalgischer Spielmodus zu sein, in dem ihr euch mit Freunden auf der Couch batteln könnt."



MLB: The Show 17 soll am 28. März von Sony für die PS4 erscheinen. Eine PS3-Version wird es von der Reihe nicht länger geben.

Letztes aktuelles Video: Spielmodi Retro-Modus