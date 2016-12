Project Field: Sony stellt Hardware-Plattform für mobile Kartenspiele vor - 4Players.de

Screenshot - Project Field (Android) Screenshot - Project Field (Android) Screenshot - Project Field (Android) Screenshot - Project Field (Android) Screenshot - Project Field (Android) Screenshot - Project Field (Android)

Bei Sony arbeitet man an einem Projekt, das eine Hardware-Plattform für Kartenspiele werden soll, die per Bluetooth mit Handys und Tablets verbunden werden kann. Das geht aus einer Pressemitteilung hervor, auf die ein Nutzer des NeoGAF-Forums gestoßen ist. Derzeit hört das Gadget auf den Namen "Project Field" und soll Karten mit IC-Chips nutzen, die man auf dem Pad bewegen kann, um Aktionen im digitalen Spiel auszulösen. Darüber hinaus sollen die Karten über einen wiederbeschreibbaren Speicher verfügen und dadurch z.B. auch Levelaufstiege erlauben bzw. festhalten können. Bis zu zwei Pads sollen sich gleichzeitig verwenden lassen, um etwa Partien gegeneinander auszutragen.Neben der Hardware werkelt man derzeit außerdem an Entwicklungs-Werkzeugen (SDK). Als erstes Spiel ist bereits Yo-Kai Watch bestätigt, das in Zusammenarbeit mit Forwardworks, Level 5 und Bandai Namco entsteht.Wann Project Field veröffentlicht werden soll, steht derzeit noch in den Sternen. Erste (Schau-)Bilder vermitteln aber bereits einen Eindruck davon, was Sony da umsetzen möchte. Gleichzeitig weckt der Ansatz Erinnerungen an frühere Sony-Projekte wie The Eye of Judgment oder Wonderbook