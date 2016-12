Goodbye! BoxBoy!: Dritter Teil der Puzzlespiel-Reihe angekündigt - 4Players.de

Bildquelle: Amazon.co.jp

Mit Goodbye! BoxBoy! hat Nintendo einen dritten Teil von HAL Laboratorys Puzzlespiel-Reihe angekündigt , deren letzte Episode, BOXBOXBOY! , am 30. Juni 2016 im euopäischen eShop erschienen ist. Teil drei soll ab dem 2. Februar 2017 ebenfalls als Download in Japan erhältlich sein. Hier ein Video mit ersten Spielszenen:Am gleichen Tag soll laut Nintendo Everything zudem eine limitierte Kompilation mit allen drei Folgen, Soundtrack-CD und einem Qbby-amiibo im japanischen Einzelhandel erscheinen. Hier eine Abbildung von Amazon Japan Eine Ankündigung für westliche Gefilde ist in beiden Fällen bislang nicht erfolgt.