Bye-Bye BoxBoy!: Qbby stürzt sich Mitte März in sein letztes Abenteuer - 4Players.de

Am 23. März 2017 wird mit Bye-Bye Boxboy! der dritte und letzte Teil der Boxboy-Trilogie für die mobilen Konsolen der Nintendo-2DS-&-3DS-Familie für 4,99 Euro im eShop erscheinen - eine Demo steht bereits zur Verfügung. Nintendo erklärt dazu: "In dem Puzzle-Jump-& Run-schlüpfen die Spieler in die Rolle von Qbby, einem einfachen (...) Quadrat-Kopf, der sich durch eine Vielzahl herausfordernder 2D-Level kämpfen muss. Auf den ersten Blick eher unscheinbar, entpuppt sich der viereckige Qbby bald als kantiger Videospiel-Held, der in Sachen Superkräfte einiges auf dem Kasten hat. Er kann nämlich aus dem Nichts ganze Reihen von Blöcken erschaffen. Nur wenn die Spieler lernen, mit dieser Fähigkeit umzugehen und sie auf vielfältige, raffinierte Weise zu nutzen, können sie die zahllosen Rätselaufgaben lösen, die in Bye-Bye-Boxboy! vor ihnen liegen."Über 180 Levels auf vier Planeten gilt es zu erkunden. Auf jedem Planeten begegnet der Held einem Qbaby. Die Qbabys brauchen Hilfe, und wenn Qbby sie in Sicherheit bringt, erhält er als Belohnung die Fähigkeit, vier neue Block-Typen zu erschaffen: Der Bombenblock zerlegt Mauern in ihre Einzelteile, die Blockrakete lässt Qbby abheben, der Teleblock ermöglicht ihm das Beamen und mit einem Lenkblock erreicht er selbst entfernte Winkel. Außerdem gilt es fünf Aufgaben-Welten mit speziellen Handicaps und neuen Regeln freizuspielen.Zur amiibo-Unterstützung und zu den Boni für Besitzer der Vorgänger heißt es: "So stehen den Spielern erstmals in der Boxboy-Serie amiibo-Charaktere zur Seite. Sie verleihen ihnen zusätzliche Outfits, so dass sich Qbby nun als Kirby, Meta-Knight, Waddle Dee oder König Dedede verkleiden und bestimmte, damit verbundene Fähigkeiten nutzen kann. Abgesehen von amiibo der Kirby-Collection bringen auch die Kirby-, Meta-Knight- und König Dedede-amiibo aus der Super Smash Bros. Collection die Kostüme der jeweiligen Charaktere ins Spiel. Die Besitzer eines New Nintendo 3DS oder eines New Nintendo 3DS XL müssen dazu lediglich die NFC-Schnittstelle ihrer Konsole mit dem amiibo berühren. Wer ein anderes Modell der Nintendo 2DS-&-3DS-Familie besitzt, kann das separat erhältliche Nintendo 3DS-NFC-Lese-/Schreibgerät nutzen. Darüber hinaus dürfen alle Spieler, die Daten aus einer der beiden ersten Folgen der Trilogie auf ihrem Nintendo 3DS gespeichert haben, zusätzliche Kostüme auf das neue Spiel übertragen: Bei den BOXBOY!-Fans sind es zehn und bei den Freunden von Boxboxboy! weitere acht. Zu den Verkleidungen aus Boxboy! gehören beispielsweise der Hase, der Qbby besonders hoch springen lässt sowie ein Weiser, der es ihm erlaubt, einen Extra-Block zu erschaffen, der insgesamt 37 Kostüme enthält. Damit nicht genug, wartet ein spezieller Bonus auf alle, die Daten beider Spiele gespeichert haben: Sie können sowohl ein Qucy-Kostüm freispielen als auch die Option, Bye-Bye Boxboy! in einem (...) visuellen Retro-Stil zu erleben, der an (...) Game-Boy-Titel erinnert."Letztes aktuelles Video: Trailer