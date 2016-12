Mit dem langsam ausklingenden Jahr ist es wieder mal an der Zeit, die letzten gut zwölf Spielemonate Revue passieren zu lassen. Welches Spiel hat euch am besten gefallen? Battlefield 1? Das jüngst veröffentlichte The Last Guardian? Watch Dogs 2? Oder vielleicht ein Indie-Titel wie Firewatch, Inside oder Enter The Gungeon? Nachfolgend findet ihr eine mit Systemfilter sowie Wertungs- bzw. alphabetischer Sortierung ausgestatte Liste aller Spiele, die wir in diesem Jahr getestet haben und die sich damit für die Leserwahl zum Spiel des Jahres 2016 qualifiziert haben. Bitte beachten: Ihr habt nur eine Stimme - setzt sie überlegt ein. Votiert werden kann bis zum 30. Dezember, 23:59 Uhr. Alle danach eingehenden Stimmen werden nicht mehr gezählt. Die Ergebnisse der Leserwahl werden am 31. Dezember veröffentlicht. Die Resultate der Redaktionswahl werden ab dem 16. Dezember bekannt gegeben.