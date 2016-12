4Players: Spiele des Jahres 2016: Die Ergebnisse der Redaktionswahl - heute: Beste Grafik (Artdesign) und Beste Grafik (Technik) - 4Players.de

Aktualisierung vom 22.12.2016, 09:55 Uhr:













Bevor wir uns ab morgen den besten Spielen ihrer Genres zuwenden, dreht sich heute alles um die Grafik: Einmal mehr prämieren wir die Gewinner der Kategorien Artdesign und Technik.Heute dreht sich bei den Spielen des Jahres alles um Inszenierung zund erzählerische Inhalte. Wir prämieren die beste Geschichte sowie die beste Regie, die uns in diesem Jahr begegnet sind.Heute geht es mit zwei Sonderkategorien in den Auszeichnungen unserer Spiele des Jahres weiter. Mit dem Sonderpreis Immersion möchten wir den Titel belohnen, der uns am intensivsten in seine Welt zog, während das "Anspruchsvolles Spiel" einen Kontrapunkt zu dem "Wohlfühl-Spiel" darstellt, in dem man ständig an die Hand genommen wird.Fast zwanzig Mal Platin und fünfzig Mal Gold! Das Spielejahr 2016 bescherte auf 3DS, Vita, PC, PlayStation 4 sowie Xbox One hochwertige Unterhaltung - lediglich auf Wii U hielt sich die Begeisterung in Grenzen, die Nintendo ab März 2017 mit Switch vielleicht wieder entfachen kann.von Adventure bis Shooter, von Artdesign bis Entwickler unsere Highlights des Jahres, bevor wir am 2. Januar das Spiel des Jahres verkünden. Wer wird The Witcher 3 beerben? Für euren Favoriten könnt ihr in der Leserwahl abstimmen Den Anfang machen die Enttäuschung des Jahres, die Frechheit des Jahres sowie die Gurke des Jahres.Hier die restlichen Kategorien und ihre Veröffentlichung:23.12.RennspielGeschicklichkeitsspielSportspielStrategiespiel27.12.AdventureActionspielShooterSimulationRollenspiel28.12.3DS-SpielVita-SpielBrettspielWii-U-Spiel29.12.PC-SpielPS4-SpielXbox-One-Spiel30.12.VR-SpielMultiplattformspielEntwickler des JahresPublisher des JahresErgebnis der Leserwahl2.1. 2017Spiel des Jahres 2016