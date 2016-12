4Players: Spiele des Jahres 2016: Die Ergebnisse der Redaktionswahl - heute: Enttäuschung, Frechheit und Gurke des Jahres - 4Players.de

Am Ende des Jahres finden traditionell Rückblicke in verschiedenen Bereichen statt. Auch wir haben uns mit der Redaktion eingeschlossen, das Spielejahr 2016 Revue passieren lassen und unsere Lieblingsspiele in über 30 Kategorien gekürt, die wir ab heute präsentieren. Den Anfang machen die Enttäuschung des Jahres, die Frechheit des Jahres sowie die Gurke des Jahres.