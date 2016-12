Batman: The Telltale Series - Episode 5: City of Light: Trailer zum Staffelfinale - 4Players.de

Morgen erscheint das Staffelfinale "Episode 5: City of Light" von Batman: The Telltale Series digital für PC im Telltale Online Store, auf Steam und anderen Vertriebsplattformen, für Xbox One und Xbox 360 über den Xbox Games Store, im PlayStation Network für PlayStation 4 und PlayStation 3 sowie für iOS-Geräte via App Store und für Android-Geräte via Google Play. Passend dazu haben die Entwickler den folgenden Trailer veröffentlicht.Letztes aktuelles Video: Trailer zum Verkaufsstart"In Episode 5 bereitet der Anführer der Children of Arkham die finale Aktion vor, um den Namen der Familie Wayne und die Personen, die Batman nahe stehen, zu vernichten. Kann das Geheimnis um Batmans Identität gewahrt werden, auch wenn es für Chaos und Tod in Gotham sorgt? Das Schicksal der Familie Wayne und der Stadt liegt auf den Schultern des Spielers. Wie wird er sich entscheiden? Wie weit wird er gehen? Welche Maske wird er tragen?" Hinweis für das Staffel-Finale: Die Spieler starten die Episode an unterschiedlichen Orten, abhängig von ihrer Entscheidung im dritten Akt von Episode 4.Telltale hatte kürzlich die erste Episode 'Realm of Shadows' kostenlos für PC und einen großen Performance- bzw. Komptabilitätspatch veröffentlicht ( wir berichteten ). Batman: The Telltale Series ist auch als Season-Pass-Disc im Handel verfügbar. Die Disc enthält die erste von fünf Folgen der Staffel und gibt Zugang zu den nachfolgenden Episoden, die dem Spiel als Update hinzugefügt werden.