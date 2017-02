Dragon Quest Heroes 2: PC-Version bestätigt; Trailer verschafft einen Überblick - 4Players.de

Screenshot - Dragon Quest Heroes 2 (PC) Screenshot - Dragon Quest Heroes 2 (PC) Screenshot - Dragon Quest Heroes 2 (PC) Screenshot - Dragon Quest Heroes 2 (PC) Screenshot - Dragon Quest Heroes 2 (PC) Screenshot - Dragon Quest Heroes 2 (PC) Screenshot - Dragon Quest Heroes 2 (PC) Screenshot - Dragon Quest Heroes 2 (PC) Screenshot - Dragon Quest Heroes 2 (PC) Screenshot - Dragon Quest Heroes 2 (PC) Screenshot - Dragon Quest Heroes 2 (PC) Screenshot - Dragon Quest Heroes 2 (PC) Screenshot - Dragon Quest Heroes 2 (PC) Screenshot - Dragon Quest Heroes 2 (PC) Screenshot - Dragon Quest Heroes 2 (PC) Screenshot - Dragon Quest Heroes 2 (PC)

Square Enix hat nicht nur einen Überblick-Trailer zu Dragon Quest Heroes 2 (siehe unten) veröffentlicht, sondern auch bestätigt, dass das Action-Rollenspiel für PC erscheinen wird. Die PC-Version wird bereits am 25. April 2017 via Steam zur Verfügung stehen (ausschließlich digital). Die PS4-Version wird ab dem 28. April 2017 im Einzelhandel und als Download-Version im PlayStation Store erhältlich sein. Die PlayStation-4-Fassung wird bei teilnehmenden Händlern als "Day One Explorers Edition" angeboten. Diese bietet 15 exklusive DLC-Gegenstände sowie ein Wendecover. Die DLCs umfassen Waffen, deren Design auf Gegnern aus dem Spiel basiert (Schleimritterschild, Säbelzahnklauen, Golemgreifer etc.).Letztes aktuelles Video: ÜberblickIn dem Action-Rollenspiel muss man die Ordnung in einer einst friedvollen Welt wiederherstellen und dabei allerlei Kämpfe bestreiten. Durch die Mehrspielermodi können bis zu vier Spieler (online) eine Gruppe bilden. "Dragon Quest Heroes 2 bietet zahlreiche einzigartige Charaktere mit individuellen Angriffen und Fähigkeiten sowie bekannte Gesichter aus der Dragon-Quest-Reihe und zwei brandneue Helden, zwischen denen der Spieler sich entscheiden kann - Rafael und Resa", heißt es von Square Enix.