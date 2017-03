Square Enix zeigt im folgenden Video Eindrücke der Helden Desdemona, ein Gesandter des Königs, der vor allem mit seiner Axt austeilt und Cesar, die schlagfertige Prinzessin von Dunisia. Das Action-Rollenspiel Dragon Quest Heroes 2 erscheint am 25. April für den PC und am 28. April für die PS4.Letztes aktuelles Video: Meet the Heroes Teil 2