Dragon Quest Heroes 2: Fernkampfexpertin Maribel und Wolfsjunge Ruff in Aktion - 4Players.de

Im dritten "Meet the Heroes"-Video zu Dragon Quest Heroes 2 demonstrieren Maribel, die flapsige Fernkampfexpertin, und Ruff, der wilde Wolfsjunge, ihre einzigartigen Angriffe und Fertigkeiten. Die beiden Kämpfer tun sich mit Resa und Rafael zusammen, um Horden an Feinden zu überwinden und in epischen Schlachten die Oberhand zu erlangen, heißt es von Square Enix. Das Action-Rollenspiel (zur Vorschau ) soll am 28. April 2017 für PlayStation 4 und am 25. April für PC (Steam) erscheinen.Letztes aktuelles Video: Meet the Heroes Teil 3