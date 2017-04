Dragon Quest Heroes 2: Charaktere Schnitz und Vincent im Trailer - 4Players.de

Square Enix stellt zwei weitere Charaktere aus dem Action-Rollenspiels Dragon Quest Heroes 2 im folgenden Trailer vor. Im Clip zeigen Schnitz ("Das kühne Kraftpaket") und Vincent ("Der sturmbringende Schwertmeister") ihre Fähigkeiten im Kampf gegen eine ganze Horde an bekannten Dragon-Quest-Monstern. Unsere Vorschau zu dem Massenprügler mit Flair findet ihr hier Letztes aktuelles Video: Meet the Heroes Teil 4 Vincent SchnitzDragon Quest Heroes 2 wird in Europa am 28. April 2017 für PlayStation 4 auf Disc und als Download-Version im PSN Store erscheinen. Bei teilnehmenden Händlern wird eine "Day One Explorers Edition" erhältlich sein. Diese kann vorbestellt werden und bietet 15 DLC-Gegenstände sowie ein Wendecover, welches das Abenteuertagebuch aus dem Spiel zeigt. Die DLCs umfassen Waffen, deren Design auf Gegnern aus dem Spiel basiert, wie etwa das Schleimritterschild, Säbelzahnklauen, Golemgreifer und viele mehr. Außerdem erscheint das Spiel am 25. April 2017 auf Steam für PC.