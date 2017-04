Dragon Quest Heroes 2: Demo für PlayStation 4 verfügbar - 4Players.de

Square Enix hat eine spielbare Demo von Dragon Quest Heroes 2 im PlayStation Store für PlayStation 4 bereitgestellt. In der Demo kann man in die Rolle von Rafael, Resa, Schnitz oder Maribel schlüpfen und "speziell entworfene Missionen spielen", um die Grünen Gründe vor Monsterhorden und einem Boss zu verteidigen. Dragon Quest Heroes 2 wird in Europa am 28. April 2017 für PlayStation 4 auf Disc und als Download-Version im PSN Store erscheinen. Die PC-Version ist ab dem 25. April 2017 auf Steam für PC erhältlich.Letztes aktuelles Video: Meet the Heroes Teil 5 Carver Terry