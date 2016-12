The Sacred Hero: Adventure für PC und Switch in Entwicklung - 4Players.de

Das britische Studio SiMPLiSTiC hat The Sacred Hero für PC und Nintendo Switch mit einem "Early Development Teaser" angekündigt . Das Adventure soll 2018 erscheinen und die "üblichen Konventionen des Rollenspiel-Genres auf den Kopf stellen". Kurze Zeit nach der Veröffentlichung des Videos meldeten sich die Entwickler auf eingegangene Kritik zu dem Clip zu Wort und gaben an, dass sie die Performance noch verbessern würden und das zu sehende Schwert nur ein Platzhalter aus The Legend of Zelda: Twilight Princess von Nintendo sei.Letztes aktuelles Video: Early Development Teaser