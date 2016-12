Game Developers Conference 2017: Europa-Ableger (GDC Europe) der Entwickler-Konferenz gestrichen - 4Players.de

In den vergangenen Jahren fand vor der gamescom regelmäßig die Game Developers Conference Europe statt - ebenfalls auf dem Messegelände in Köln. Der europäische Ableger der Entwickler-Konferenz wird nicht fortgeführt, gab der Veranstalter UBM bekannt. Stattdessen soll die Game Developers Conference in San Francisco vergrößert werden. Der europäische Markt wird von UBM als "gereift" bezeichnet, was laut Gameswirtschaft ein Synonym für "geringes Wachstumspotenzial" sei. Die Game Developers Conference in China ist ebenfalls gestrichen worden.Bei Gameswirtschaft wird über die Gründe der Einstellung spekuliert: "Unter anderem sei es nicht gelungen, eine wirtschaftlich vertretbare Folgevereinbarung mit der KoelnMesse zu erreichen. Nach GamesWirtschaft-Informationen wurde der Veranstalter UBM zudem im August von der Gamescom-Terminverlegung 'kalt erwischt'. Wie berichtet, startet die Gamescom ab der Saison 2017 offiziell bereits am Dienstag - die Entwicklerkonferenz hätte dadurch bereits ab Sonntag stattfinden müssen."Die Entwickler-Konferenz Respawn von Aruba Events wird weiterhin vor der gamescom 2017 stattfinden. Die besagte Konferenz beginnt am 20. August 2017 (Sonntag) und endet am 21. August. Der 22. August ist der Fachbesucher- und Medientag auf der gamescom. Die "entertainment area" öffnet für Privatbesucher von Mittwoch bis Samstag.