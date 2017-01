Game Developers Conference 2017: GDC Awards 2017: Nominierungen stehen fest; Spiel des Jahres kann Uncharted 4, Overwatch, Inside, Dishonored 2 oder Firewatch werden - 4Players.de

Uncharted 4: A Thief's End (Naughty Dog / Sony Interactive Entertainment)

Inside (Playdead)

Firewatch (Campo Santo / Panic)

Thumper (Drool)

Heart Machine (Hyper Light Drifter)

Campo Santo (Firewatch)

ConcernedApe (Stardew Valley)

Drool (Thumper)

Night School Studio (Oxenfree)

The Witness (Thekla)

Super Mario Run (Nintendo EPD / Nintendo)

Clash Royale (Supercell)

Pokemon Go (Niantic)

Reigns (Nerial / Devolver Digital)

Pokemon Sun/Moon (Game Freak / The Pokemon Company)

The Witness (Thekla)

No Man’s Sky (Hello Games)

The Last Guardian (Japan Studio / Sony Interactive Entertainment)

Oxenfree (Night School Studio)

No Man's Sky (Hello Games)

The Last Guardian (Japan Studio / Sony Interactive Entertainment)

Rez Infinite (Monstars / Enhance Games)

Superhot VR (SUPERHOT Team)

Job Simulator: The 2050 Archives (Owlchemy Labs)

Fantastic Contraption (Radial Games / Northway Games)

Die Nominierungen für die 17. jährlichen Game Developers Choice Awards (GDC Awards) wurden von der Expertenjury bekannt gegeben. Für die Auszeichnung "Spiel des Jahres" wurden Uncharted 4: A Thief's End Dishonored 2 und Firewatch nominiert. Die meisten Nominierungen konnte Inside von Playdead verbuchen. Das Spiel wurde für sechs Auszeichnungen vorgeschlagen. Overwatch und Firewatch wurden fünfmal nominiert. Uncharted 4: A Thief's End kann maximal vier Auszeichnungen erhalten. Die Awards werden am 1. März 2017 bei der Game Developers Conference 2017 in San Francisco verliehen. Wer die Preise in den Spezial-Kategorien "Pioneer", "Ambassador" und "Lifetime Achievement" erhalten wird, soll demnächst verraten werden.Doom (id Software / Bethesda Softworks), The Witness (Thekla), Battlefield 1 (EA DICE / Electronic Arts), The Last Guardian (JAPAN Studio / Sony Interactive Entertainment), Titanfall 2 (Respawn Entertainment / Electronic Arts)Uncharted 4: A Thief’s End (Naughty Dog / Sony Interactive Entertainment), Rez Infinite (Monstars / Enhance Games), Hyper Light Drifter (Heart Machine), Firewatch (Campo Santo / Panic), Dishonored 2 (Arkane Studios / Bethesda Softworks), The Last Guardian (JAPAN Studio / Sony Interactive Entertainment), Titanfall 2 (Respawn Entertainment / Electronic Arts)SUPERHOT Team (SUPERHOT), Numinous Games (That Dragon, Cancer), Giant Squid Studios (Abzu), Ghost Town Games (Overcooked), iNK Stories (1979 Revolution: Black Friday)Titanfall 2 (Respawn Entertainment / Electronic Arts), Uncharted 4: A Thief’s End (Naughty Dog / Sony Interactive Entertainment), Dark Souls III (From Software / Bandai Namco Entertainment), Firewatch (Campo Santo / Panic), Hitman (IO Interactive / Square Enix)Mini Metro (Dinosaur Polo Club), Severed (DrinkBox Studios), Deus Ex: Go (Square Enix Montreal / Square Enix), Fire Emblem Fates (Intelligent Systems and Nintendo SPD / Nintendo), Imbroglio (Michael Brough), Swap Sword (AP Thomson and Diego Garcia)That Dragon, Cancer (Numinous Games), The Last Guardian (JAPAN Studio / Sony Interactive Entertainment), Superhot (Superhot Team), Thumper (Drool), Quadrilateral Cowboy (Blendo Games)That Dragon, Cancer (Numinous Games), Dishonored 2 (Arkane Studios / Bethesda Softworks), The Witcher 3: Blood & Wine (CD Projekt RED / CD Projekt), Kentucky Route Zero - Act IV (Cardboard Computer), Mafia III (Hangar 13 / 2K Games)Inside (Playdead), Pokemon Go (Niantic), The Last Guardian (JAPAN Studio / Sony Interactive Entertainment), Dishonored 2 (Arkane Studios / Bethesda Softworks), The Witness (Thekla)The Witness (Thekla), Battlefield 1 (EA DICE / Electronic Arts), Abzu (Giant Squid Studios), Thumper (Drool), Doom (id Software / Bethesda Softworks)Thumper (Drool), Superhypercube (Kokoromi / Polytron Corporation), Batman Arkham VR (Rocksteady Studios / Warner Bros. Interactive Entertainment), Space Pirate Trainer (I-Illusions), The Lab (Valve)