Enlisted: Teambasierter Online-Shooter für Xbox One bestätigt; drei Videos mit Spielszenen - 4Players.de

Gaijin Entertainment und Darkflow Software wollen den teambasierten Online-Shooter Enlisted in diesem Jahr nicht nur auf PC (Early Access) veröffentlichen, sondern auch auf Xbox One (Xbox Game Preview). Der Fokus soll auf den wichtigsten und größten Gefechten des Zweiten Weltkriegs liegen. Hunderte von Spielern sollen sich darin großflächige Kämpfe auf riesigen Schlachtfeldern liefern.In der Early-Access- bzw. Game-Preview-Version wird es verschiedene Spielmodi geben: Invasion, Offensive, City Battle und Battle Royale. Invasion wird asymmetrische Kämpfe mit unterschiedlichen Aufgaben für die Teams bieten (z. B. Gebiete erobern vs. Areale verteidigen). Dabei führt jeder Spieler eine Gruppe von Soldaten in die Schlacht, die von der Computerintelligenz kontrolliert werden. Squad-Mitglieder folgen den Befehlen der Spieler und versorgen sie mit zusätzlichen Leben - jedes Mal, wenn der Hauptcharakter stirbt, erhält der Spieler die Kontrolle über den nächsten Soldaten aus seiner Gruppe. Im Offensiv-Modus können Spieler Befestigungen bauen, Fahrzeuge fahren und großkalibrige Geschütze einsetzen. Die Entfernungen auf der Karte sind größer als in Invasion. Auch ein teambasierter Battle-Royale-Modus fehlt nicht, in dem die Spieler in der Lage sein werden, schwere Fahrzeuge wie Panzer zu benutzen. Die reguläre Battle Royale von Enlisted wurde bereits in Cuisine Royale (Aprilscherz) präsentiert. Der Battle-Royale-Modus ist als separater Titel verfügbar Zum Inhalt heißt es: "Enlisted wird zunächst zwei umfangreiche Kampagnen bieten - die Schlacht von Moskau und die Landung in der Normandie. Jede Kampagne im Spiel beinhaltet mehrere Phasen einer Schlacht - diese dauerten während des Krieges mehrere Wochen, manchmal Monate. Des Weiteren werden bestimmte Charaktere und Waffen passend zu historischen Ereignissen in die Kampagnen eingebunden. Es werden auch verschiedene Spielmodi angeboten, bei denen Spieler nicht nur alleine, sondern auch zusammen mit einem Zug von Soldaten in massiven Schlachten kämpfen werden."