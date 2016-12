Robocraft: Eigene Roboter konstruieren und mit ihnen an Kämpfen teilnehmen; Lokalisierungs-Update bringt deutsche Texte - 4Players.de

Screenshot - Robocraft (PC) Screenshot - Robocraft (PC) Screenshot - Robocraft (PC) Screenshot - Robocraft (PC) Screenshot - Robocraft (PC) Screenshot - Robocraft (PC) Screenshot - Robocraft (PC) Screenshot - Robocraft (PC) Screenshot - Robocraft (PC) Screenshot - Robocraft (PC) Screenshot - Robocraft (PC) Screenshot - Robocraft (PC) Screenshot - Robocraft (PC) Screenshot - Robocraft (PC) Screenshot - Robocraft (PC) Screenshot - Robocraft (PC) Screenshot - Robocraft (PC)

Für Robocraft ist das Lokalisierungs-Update veröffentlicht worden. Fortan sind die Spieltexte auch in Deutsch, Französisch, Italienisch, Spanisch, Japanisch, Koreanisch, Chinesisch (vereinfacht und traditionell), Brasilianisches Portugiesisch und Russisch verfügbar. Das Free-to-play-Spiel befindet sich seit Mitte 2014 in der Early-Access-Phase bei Steam und zählt seither mehr als 9,5 Millionen registrierte Spieler."Wir sind überwältigt vom bisherigen Feedback zu Robocraft und wir freuen uns darauf den Titel für viele neue Spieler zu öffnen. Die Veröffentlichung des Lokalisierungs-Updates ist ein wichtiger Moment für uns", sagt Mark Simmons (Game Director und Freejam CEO). "Seit Robocraft 2014 in Steam Early Access gegangen ist, haben uns Spieler rund um die Welt darum gebeten, den Titel zu übersetzen und wir planen bis zum Launch Anfang 2017 noch mehr Sprachen zu unterstützen."Robocraft ist ein PC-Onlinespiel ( Steam Entwickler-Webseite ), in dem Spieler ihre eigenen Roboter konstruieren und mit ihnen an Onlinekämpfen teilnehmen. Das Debütspiel von Freejam erlaubt es dem Spielern, ihre Roboterdesigns online zu teilen und in weitläufigen Spielumgebungen gegen Computergegner oder andere Spieler zu kämpfen, wobei Dutzende einzigartige Waffen, Module und Fortbewegungsmittel zum Einsatz kommen können.Letztes aktuelles Video: Trailer